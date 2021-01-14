Победа Украины: реакция политиков на решение ЕСПЧ по делу против РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял на рассмотрение жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму. Украина обратилась в ЕСПЧ, потому что считает, что Россия систематически нарушает права людей на территории временно оккупированного Крыма.

Украина ссылается на нормы Конвенции о правах человека, в частности, право на свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения и многие другие.

Представители украинской власти и правоохранительные органы положительно восприняли эту новость. В частности, прокуратура Автономной республики Крым считает, что суд принял важное решение для украинцев.

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Факты ICTV рассказывают, как политики и органы правопорядка отреагировали на решение Европейского суда по правам человека.

Ответственность РФ будет выше — Кулеба

Юридические действия будут подтверждать то, что Украина доносила обществу еще с 2014 года, отметил Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба. По его словам, юридическая совокупность действий страны будет опровергать дезинформацию России.

— Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти, — сообщил Кулеба.

Будем защищать права украинцев — прокуратура АРК

Европейский суд по правам человека вынес важное решение, когда признал приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму, сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

— Вытеснение граждан Украины, не согласных с оккупационным режимом, и заселение полуострова гражданами РФ, является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, — сообщает прокуратура АРК.

Промежуточная победа Украины — глава Минюста

Министр юстиции Денис Малюська оценил решение ЕСПЧ как промежуточную победу в серии дел Украины против России в этом суде. По его словам, чиновники РФ рано или поздно понесут юридические последствия за свои действия.

— Мы доказываем судебными решениями факты агрессии РФ на территории Украины. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для чиновников России. Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем настигать всех причастных, — сообщил Денис Малюська.

Дело Украины против РФ по Крыму

Украина отправила жалобу в ЕСПЧ, поскольку Россия систематически нарушает права людей в оккупированном Крыму. Страна ссылается на нормы Конвенции о правах человека.

Сейчас в производстве ЕСПЧ находится пять дел Украины против РФ. Подробнее о деле Украины против РФ в ЕСПЧ читайте на Фактах ICTV.