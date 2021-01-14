Оплата за платные услуги в сфере здравоохранения с 2021 года должна проводиться через регистраторы расчетных операций (РРО) за исключениям ряда случаев.

Согласно разъяснению на сайте Государственной налоговой службы, при оплате в безналичной форме (со счета на счет), через банк или банковские сервисы перевода средств применение РРО не требуется.

— Так, в случае получения семейным врачом, зарегистрированным как частный предприниматель, средств на собственный счет, применение РРО не требуется, — указала Госслужба.

В 2021 году изменятся счета для уплаты Единого социального взноса.

Поэтому налогоплательщики должны обратиться в органы Государственной налоговой службы Украины по месту регистрации, чтобы получить новые счета для уплаты ЕСВ. Как узнать реквизиты для уплаты ЕСВ, читайте на Фактах ICTV.