СНБО рассматривает проект закона о бюджете Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает проект закона о Государственном бюджете Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов уже подписал документ на создание специальной группы. Она будет вносить рекомендации и рассмотрит предложения в статьях к Бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы и проекта закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Руководителем группы назначили первого заместителя Секретаря СНБО Украины Михаила Коваля. В состав вошли представители сферы безопасности и обороны Украины, Министерства финансов Украины и Аппарата СНБО Украины.
Решения по госбюджету вступят в силу после Указа Президента Украины Владимира Зеленского.
Кабмин утвердил минимальный размер оклада для госслужащих
В Украине утвердили минимальный размер оклада для государственных служащих. Теперь он составит не менее двух прожиточных минимумов.
Начиная с 1 января 2021 года, прожиточный минимум в Украине составляет 2 270 грн. Специалист госоргана будет получать не менее 4 540 грн в месяц.