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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

СНБО рассматривает проект закона о бюджете Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает проект закона о Государственном бюджете Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже подписал документ на создание специальной группы. Она будет вносить рекомендации и рассмотрит предложения в статьях к Бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы и проекта закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Руководителем группы назначили первого заместителя Секретаря СНБО Украины Михаила Коваля. В состав вошли представители сферы безопасности и обороны Украины, Министерства финансов Украины и Аппарата СНБО Украины.

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Источник: СНБО

Фото: Pixabay

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