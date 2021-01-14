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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Єлизавета Ловцова |

В ОГХК заявляют о попытке срыва приватизации компании

Правление АО Объединенная горно-химическая компания заявляет о проведении массовых обысков на предприятиях и офисах компании. Подобные действия правоохранительных органов ставят под угрозу процесс приватизации компании,  запланированной на 2021 год.

В частности, в среду, 13 января, обыски проходили на территории Вольногорского горно-обогатительного комбината, в центральном офисе ОГХК в Киеве, а также у отдельных сотрудников компании.

В компании подчеркивают, что предъявленные обвинения безосновательны и не соответствуют действительности.

Также в компании заявляют, что это уже не первая попытка сорвать процесс приватизации ОГХК, запланированной на І квартал 2021 года, и связывают проведенные обыски с достижением рекордных финансовых показателей в прошлом году.

Напомним, что по итогам 2020 года ОГХК продемонстрировала рекордный показатель чистой прибыли, который составил 600 млн гривен. Кроме того, в конце декабря прошлого года было объявлено об открытии больших запасов ильменита на территории Вольногорского ГМК, что существенно повышает потенциальную приватизационную стоимость компании.

Приватизация Объединенной горно-химической компании, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, обещает стать наибольшей с момента продажи Криворожстали в 2006 году. Компания является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья.

АО ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации в 2021 году, предусмотренных меморандумом Украины с МВФ.

Фото: АО Объединенная горно-химическая компания

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