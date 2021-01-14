Между Украиной и США нет никакого обострения в отношениях, ведь Киев не вмешивался во внутренние дела Вашингтона, в частности в американские выборы.

Об этом во время онлайн-брифинга 14 января сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя санкции США против 11 граждан и организаций страны.

— Нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет, этого никогда не будет, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет о действиях конкретных людей, и они рассматриваются как отдельные случаи и не влияют на отношения стран в целом. При этом эти лица должны будут нести ответственность, ведь в США строго к этому относятся.

— Все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов, — добавил Кулеба.

Вмешательство украинцев в выборы в США

11 января Минфин США объявил о введении санкций против ряда информационных ресурсов и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в выборы США, которые прошли 3 ноября 2020 года.

В санкционный список попали 11 физических лиц и организаций.

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