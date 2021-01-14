По состоянию на утро четверга, 14 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 925 человек.

Общее количество случаев Covid-19 выросла до 1 138 764.

Было осуществлено более 54,2 тыс. тестирований.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 2 229 человек;

летальных случаев — 162;

выздоровели — 10 192 человека.

Коронавирус в регионах

Киев — 794 случая;

Винницкая область — 214 случаев;

Волынская область — 221 случай;

Днепропетровская область — 317 случаев;

Донецкая область — 588 случаев;

Житомирская область — 373 случая;

Закарпатская область — 119 случаев;

Запорожская область — 554 случая;

Ивано-Франковская область — 141 случай;

Киевская область — 410 случаев;

Кировоградская область — 83 случая;

Луганская область — 214 случаев;

Львовская область — 482 случая;

Николаевская область — 460 случаев;

Одесская область — 357 случаев;

Полтавская область — 345 случаев;

Ровенская область — 280 случаев;

Сумская область — 265 случаев;

Тернопольская область — 209 случаев;

Харьковская область — 378 случаев;

Херсонская область — 117 случаев;

Хмельницкая область — 229 случаев;

Черкасская область — 307 случаев;

Черновицкая область — 196 случаев;

Черниговская область — 272 случая.

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продлится с 8 по 24 января 2021 года.

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.

Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.

Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.