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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

В Украине почти 8 тыс. случаев коронавируса в сутки, количество тестирований растет

По состоянию на утро четверга, 14 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 925 человек.

Общее количество случаев Covid-19 выросла до 1 138 764.

Было осуществлено более 54,2 тыс. тестирований.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы — 2 229 человек;
  • летальных случаев — 162;
  • выздоровели — 10 192 человека.

Коронавирус в регионах

  • Киев — 794 случая;
  • Винницкая область — 214 случаев;
  • Волынская область — 221 случай;
  • Днепропетровская область — 317 случаев;
  • Донецкая область — 588 случаев;
  • Житомирская область — 373 случая;
  • Закарпатская область — 119 случаев;
  • Запорожская область — 554 случая;
  • Ивано-Франковская область — 141 случай;
  • Киевская область — 410 случаев;
  • Кировоградская область — 83 случая;
  • Луганская область — 214 случаев;
  • Львовская область — 482 случая;
  • Николаевская область — 460 случаев;
  • Одесская область — 357 случаев;
  • Полтавская область — 345 случаев;
  • Ровенская область — 280 случаев;
  • Сумская область — 265 случаев;
  • Тернопольская область — 209 случаев;
  • Харьковская область — 378 случаев;
  • Херсонская область — 117 случаев;
  • Хмельницкая область — 229 случаев;
  • Черкасская область — 307 случаев;
  • Черновицкая область — 196 случаев;
  • Черниговская область — 272 случая.

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продлится с 8 по 24 января 2021 года.

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.

Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.

Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

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