По состоянию на утро четверга, 14 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 925 человек.
Общее количество случаев Covid-19 выросла до 1 138 764.
Было осуществлено более 54,2 тыс. тестирований.
Также за минувшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 2 229 человек;
- летальных случаев — 162;
- выздоровели — 10 192 человека.
Коронавирус в регионах
- Киев — 794 случая;
- Винницкая область — 214 случаев;
- Волынская область — 221 случай;
- Днепропетровская область — 317 случаев;
- Донецкая область — 588 случаев;
- Житомирская область — 373 случая;
- Закарпатская область — 119 случаев;
- Запорожская область — 554 случая;
- Ивано-Франковская область — 141 случай;
- Киевская область — 410 случаев;
- Кировоградская область — 83 случая;
- Луганская область — 214 случаев;
- Львовская область — 482 случая;
- Николаевская область — 460 случаев;
- Одесская область — 357 случаев;
- Полтавская область — 345 случаев;
- Ровенская область — 280 случаев;
- Сумская область — 265 случаев;
- Тернопольская область — 209 случаев;
- Харьковская область — 378 случаев;
- Херсонская область — 117 случаев;
- Хмельницкая область — 229 случаев;
- Черкасская область — 307 случаев;
- Черновицкая область — 196 случаев;
- Черниговская область — 272 случая.
Жесткий карантин (локдаун) в Украине продлится с 8 по 24 января 2021 года.
О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.
В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.
Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.
Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.