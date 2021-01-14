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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Война на Донбассе: оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ

13 января во зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов. Оккупанты нарушили режим прекращения огня трижды недалеко от поселка Водяное, а также вблизи населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.

Враг открывал огонь из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов. По состоянию на утро 14 января на территории временно оккупированных областей было зафиксировано одно нарушение режима тишины.

Вблизи города Марьинка Донецкой области российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

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Гибель военного на Донбассе

11 января в районе ООС наблюдалось 10 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.

В связи с трагедией Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе направила ноту в ОБСЕ.

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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