Вражеский обстрел в районе Гнутово — ранен боец ВСУ

14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранения.

Инцидент произошел около 18.00 во время обстрела в противником наших позиций в районе Гнутово. Его состояние стабильное, медики оказывают военному помощь.

— Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении Трехсторонней контактной группы.

Гибель военного на Донбассе

11 января в районе ООС наблюдалось 10 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный.

В связи с трагедией Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе направила ноту в ОБСЕ.

Источник: ТКГ