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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Безопасность на дорогах и охрана границ: Кабмин назвал главные достижения МВД

Кабинет министров Украины назвал главные достижения Министерства внутренних дел за последние несколько лет. Среди них — усиление безопасности на автомобильных трассах и масштабное развитие электронных услуг.

Топ-5 достижений МВС Украины

  • усиление безопасности на дорогах;
  • расширение перечня электронных услуг;
  • система охраны морских границ;
  • жилье для полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга;
  • развитие проекта Полицейский офицер общины.

Для усиления безопасности на автомобильных трассах МВС установило в Киеве 20 камер, в Киевской области — 20 и во Львовской — три устройства фото- и видеонаблюдения. В 2021 году планируют установить еще около 300 камер на территории всей Украины. За полгода количество зафиксированных нарушений ПДР снизилось на 30%.

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МВС начало развивать сферу электронных услуг. Так, в Украине доступен цифровой паспорт в виде ID-карты, заграничный биометрический паспорт, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство внутренних дел уделило особое внимание усилению безопасности и охране морских границ. Совместно с французской компанией кораблестроения OCEA и украинским аграрным предприятием Нибулон в МВС запустили правительственную программу системы охраны морских границ. За три года Государственная пограничная служба получит 20 быстрых патрульных катеров, пять из которых построят в Украине.

Внедрение программы жилья для полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга в несколько раз уменьшило отток молодых кадров. Около 2 тыс. семей получили собственные квартиры. В планах на 2021 год — еще 2,5 тыс. квартир для правоохранителей.

МВС начало развивать проект Полицейский офицер общины. Согласно ему, около 400 полицейских предоставляют качественный правоохранительный сервис в пределах территориальных общин. Проект запустили в 18 регионах Украины.

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Источник: Кабмин

Фото: Кабмин

Фото: Pixabay

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