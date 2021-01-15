В Украине отменили дипломы с отличием. Соответствующее решение приняло Министерство образования Украины. Это значит, что в 2020 году выпускники высших учебных заведений последний раз получили так называемые красные дипломы.

Это связано с тем, что МОН внедряет новые формы дипломов о высшем образовании и научных степенях. Они будут соответствовать европейским стандартам.

Однако в министерстве подчеркивают, что украинские вузы довольно автономные, поэтому могут самостоятельно принимать решения о внесении в диплом сведений об успехах в учебе.

— Требования к присуждению награды также определяют учебные заведения самостоятельно.

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Как будут выглядеть дипломы нового образца

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Премии за ВНО

В Украине приняли законопроект, согласно которому, абитуриенты будут получать вознаграждение за высокие баллы на внешнем независимом оценивании.

Кто и сколько будет получать за ВНО смотрите на Фактах ICTV.