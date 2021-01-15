Недавно стало известно, что эффективность китайской вакцины против Covid-19 от Sinovac оказалась намного ниже той, которая значилась в договоре на поставку в Украину.

Фактически это означает, что наше государство может отказаться от китайского препарата.

Конечно, он был не единственным, который Украина собиралась приобрести для начала первого этапа вакцинации.

Но не создаст ли проблем меньшая эффективность вакцины от Sinovac и возможный отказ от нее?

Несовершенный Sinovac

Украина заказывала китайскую вакцину с условием, что ее эффективность будет выше 70%, хотя и не является идеальным показателем, что достаточно неплохо для препарата, который был утвержден для использования в экстренных ситуациях.

Однако Бразильский Институт Бутантан недавно сообщил, что по результатам исследований эффективность вакцины Sinovac составляет около 50,38%.

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Ранее исследования в Бразилии показывали эффективность вакцины в 78%. А согласно исследованиям Турции и Индонезии — 91,25% и 65% эффективности соответственно.

Конечно, это еще не окончательные результаты испытаний. Их должна опубликовать компания-производитель, после чего можно будет увидеть общую картину эффективности.

50% эффективности достаточно для начала инъекций в экстренных ситуациях, но не для Украины.

— Конечно, и такой можно вакцинировать, хотя это пока самый низкий показатель из всех вакцин от коронавируса. Но проблема в том, что в нашем контракте сказано, что эффективность должна быть не ниже 70%. То есть поставок не будет, — пишет руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Подобное заявление сделал и министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, если к моменту начала поставок эффективность вакцины Sinovac будет не на уровне 70%, то Украина просто откажется от нее.

Однако в государстве необходимо начинать вакцинацию. Степанов недавно рассказал Фактам ICTV, что Украина планирует начать ее с февраля.



— Мы планируем начать вакцинацию в феврале. Речь идет об инъекциях, за которые отвечает государство, а именно — бесплатных. Всего будет пять этапов, на каждом из них разные категории граждан, которых будут вакцинировать. Весь процесс мы планируем завершить к первому кварталу 2022 года. Возможно, включая этот период, — сказал глава Минздрава.

Учитывая, что даже без китайского препарата первую волну вакцинации планируют начать в следующем месяце, нужно позаботиться о получении одной из вакцин.

Другие варианты

Вакцина Sinovac — далеко не единственный вариант для Украины. Еще в конце 2020 года власть вела переговоры с такими производителями вакцин, как Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer.

Последнюю мы можем получить по инициативе Covax, которая предоставляет некоторым странам препараты для борьбы с коронавирусом бесплатно. Речь идет о 8 млн доз вакцины Pfizer, которая эффективна в 95% случаев.

Эффективность Moderna сейчас на уровне 94,1%, а AstraZeneca — 70%. Однако по последней еще проводят исследования из-за выявленных недостатков, которые могли негативно повлиять на результат.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов заявил, что раннее получение вакцины в любом случае лучше, чем позднее.

— Я предлагаю понаблюдать за ситуацией, ведь у Украины нет альтернативы. Мы только слышали, что для Украины есть несколько других предложений от производителей, однако они не утверждены. Возможно, они неприемлемы. Но получение вакцины в феврале-марте и ее появление в Украине, к примеру, в декабре — это совершенно разные вещи. Потому что части людей из уязвимых групп может не быть в живых, — высказывает мнение Аристов.

Поскольку Украина подготовилась к получению препарата от Pfizer, который необходимо хранить при температуре 60-80° ниже нуля, можно быть уверенным, что и другие потенциальные препараты получится без проблем хранить.

Есть еще российская вакцина, но сейчас Украина не рассматривает вариант ее закупки. Частично это связано с тем, что РФ — это страна-агрессор, поэтому искать у нее потенциального спасения от Covid-19 не хочется.

Другой фактор связан с тем, что ученые многих стран мира критически относились к первому и второму этапам тестирования российской вакцины. А на третьем этапе вообще позволили волонтерам вакцинироваться в общей очереди, из-за чего потеряли контрольную группу.

Лучшим вариантом в настоящее время для нас было бы получение препарата от Pfizer, чтобы вакцинировать медиков, работающих с пациентами с коронавирусной болезнью.

Власти также надеются на такое развитие событий. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в недавнем разговоре с президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой попросил посодействовать в получении вакцин по инициативе Covax в январе-феврале.

Однако Аристов считает, что сейчас для вакцинации наиболее уязвимых групп населения следует использовать любую вакцину, которая доказала свою безопасность. Не важно, будет это 50% эффективности, или 95%.

— Сообщения о безопасности вакцин почти одинаковы. Проблемы возникают в единичных случаях среди миллионов вакцинированных — это типичные для вакцин аллергические, неврологические осложнения. Мы не знаем об отдаленных последствиях ни одной вакцины. Мифические отдаленные последствия, о которых ничего не известно, или определенные единичные неблагоприятные реакции — это не аргумент, чтобы не вакцинировать уязвимые группы уже сейчас, — говорит инфекционист.

Определение эффективности

Хотя все в Украине говорят об эффективности вакцины от коронавируса, на самом деле этот показатель далеко не лучший для того, чтобы принимать решение о поставках того или иного препарата.

Фактически, в тестах, которые проводились менее года, слишком мало данных для определения именно эффективности препарата.

— Показатель 50,38% (вакцины Sinovac, — Ред.) не много нам говорит, как гражданам. При запуске медицинского исследования создается протокол, в котором написано, кого мы будем включать в испытания вакцины, кому будем отказывать. То есть могут отказывать людям с особым набором хронических патологий, выбирать более молодых и т. д. В результате мы получаем показатель, который в мире называется efficacy. Правильнее его переводить как результативность, а не эффективность. То есть насколько введение вакцины дало тот результат, который мы хотели проверить — человек не заразился. Однако это касается только условий конкретного исследования, — говорит Аристов.

Кроме того, в случае препарата Sinovac есть еще фактор стран, где такая проверка проводится. Бразилия и Турция — не те государства, в которых очень низкий уровень коррупции и где не могут “подкрутить” показатели, если возникнет необходимость.

Да, можно было бы привлечь международных наблюдателей, но учитывая ситуацию в мире, сейчас на это не приходится рассчитывать.

Конечно, есть вариант и собственного аудита вакцины, но с планами начать вакцинацию в феврале он, видимо, полностью отпадает.

Реально, у нас нет выбора. Даже если сейчас данные по китайскому препарату показывают низкую результативность, это не значит, что он не поможет в борьбе с Covid-19.

— Как эта вакцина будет работать в целой популяции людей с реальным распределением состояний здоровья, особенностями образа жизни, различных регионов, профессий, сезонов — этого никто пока не знает. На эффективность также может повлиять то, как проводилась прививочная кампания в конкретной системе здравоохранения. Этот показатель называется effectiveness, именно его нужно называть эффективностью. Ее CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) будет определять еще в течение целого года. Может оказаться, что вакцины с результативностью 50% будут иметь более высокую эффективность, чем препараты с показателем 95%, а может и нет. Могут проявиться также неожиданности в том, как долго держится эффективная защита при введении той или иной вакцины, — рассказывает Аристов.

Если мы хотим начать вакцинацию по плану, нужно соглашаться на препарат даже с такой низкой результативностью, как от Sinovac, ведь невероятно быстрый процесс разработки повлиял на все вакцины.

Большинство вакцин на третьей фазе испытаний показали, что являются как минимум безопасными для подавляющего большинства людей.

Сейчас не стоит делать поспешных выводов и отказываться от того, что дают. В этой истории слишком много неизвестных, которые могут стать причиной отказа от любой вакцины от Covid-19.

Но если Украина хочет сохранить жизнь граждан, то нужно как можно быстрее вакцинировать наиболее уязвимые группы населения. Пусть и с низкой результативностью.