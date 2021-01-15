Национальный банк Украины на 15 января повысил официальный курс американской валюты к гривне.

Курс доллара установлен на уровне 28,06 грн/$1. Это означает, что гривна подешевела на 9 копеек по сравнению с 14 января.

В то же время НБУ снизил курс европейской валюты. За день она потеряла еще 5 копеек. Ее курс регулятор установил на уровне 33,98 грн/€1.

Польский злотый также подешевел, а российский рубль немного подорожал.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.01:

$1 — 28,06 грн;

€1 — 33,98 грн;

1 польский злотый — 7,48 грн;

10 российских рублей — 3,81 грн.

Курс доллара в 2021

15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. В главной смете страны среднегодовой курс доллара составляет 29,1 грн за $1.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн.