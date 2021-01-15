Национальный банк Украины на 15 января повысил официальный курс американской валюты к гривне.
Курс доллара установлен на уровне 28,06 грн/$1. Это означает, что гривна подешевела на 9 копеек по сравнению с 14 января.
В то же время НБУ снизил курс европейской валюты. За день она потеряла еще 5 копеек. Ее курс регулятор установил на уровне 33,98 грн/€1.
Польский злотый также подешевел, а российский рубль немного подорожал.
Курс валют в Украине от НБУ на 15.01:
- $1 — 28,06 грн;
- €1 — 33,98 грн;
- 1 польский злотый — 7,48 грн;
- 10 российских рублей — 3,81 грн.
Курс доллара в 2021
15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. В главной смете страны среднегодовой курс доллара составляет 29,1 грн за $1.
Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн.