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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Доллар снова подорожал: курс валют на 15 января

Национальный банк Украины на 15 января повысил официальный курс американской валюты к гривне.

Курс доллара установлен на уровне 28,06 грн/$1. Это означает, что гривна подешевела на 9 копеек по сравнению с 14 января.

В то же время НБУ снизил курс европейской валюты. За день она потеряла еще 5 копеек. Ее курс регулятор установил на уровне 33,98 грн/€1.

Польский злотый также подешевел, а российский рубль немного подорожал.

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Курс валют в Украине от НБУ на 15.01:

  • $1 — 28,06 грн;
  • €1 — 33,98 грн;
  • 1 польский злотый — 7,48 грн;
  • 10 российских рублей — 3,81 грн.

Курс валют 15 січня

Курс доллара в 2021

15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. В главной смете страны среднегодовой курс доллара составляет 29,1 грн за $1.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн.

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