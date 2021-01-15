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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Локдаун после 24 января продлевать не будут — Шмыгаль

Кабинет министров Украины не будет продолжать усиленный карантин после 24 января. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Дополняется

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