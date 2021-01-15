Минздрав разрабатывает план реабилитации больных с постковидным синдромом

В Украине планируют проводить реабилитацию пациентов, которые переболели коронавирусом и еще имеют признаки “постковидного“ синдрома.

Министерство здравоохранения уже начало формировать рабочую группу по подготовке к реабилитации.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

В рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты. Они будут разрабатывать программы реабилитации в разных направлениях.

— Я очень рада, что министр Степанов нас послушал, и сегодня в Министерстве формируется рабочая группа по разработке направления реабилитации больных с так называемым постковидним синдромом, — сказала Голубовская.

Медик отметила, что в некоторых случаях люди, которые легко переболели коронавирусом, имеют более тяжелые последствия, чем тяжелые больные.

Одновременное заражение Covid-19 и гриппом

Человек может одновременно подхватить коронавирус и грипп. В то же время специалисты расходятся во мнениях относительно того, вызывает ли это дополнительные сложности и влияет ли на летальность.

Одни исследователи считают, что больной, заболевший гриппом и Covid-19, имеет такие же симптомы, как при обычном инфицировании, объясняет Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов.