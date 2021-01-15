С 4 по 10 января 2021 года на ОРВИ заболели 89 133 украинца, госпитализировали 1 885 человек, из которых почти половина — дети.

По данным ЦОЗ Минздрава, показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога.

Кроме того, с начала года лабораторные исследования не выявили ни одного положительного результата на вирус гриппа. Нет также летальных случаев.

В целом с начала эпидсезона, с 28 сентября по 10 января, гриппом и ОРВИ переболело 6,3% населения страны.

В лечебные учреждения госпитализированы почти 37 тыс. пациентов, из которых 40,2% — дети до 17 лет.

А вакцинировались от гриппа за этот период 180,3 тыс. украинцев, в частности 84,6 тыс. из групп медицинского и эпидемического риска.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 января коронавирус в Украине обнаружили еще у 8 199 человек, а в целом – у 1 146 963 украинцев.

От последствий инфекции за день умерло 166 больных, с начала эпидемии – 20 542.

При этом выздоровели 10 328 пациентов (847 391 – за все время).

Источник: ЦГЗ