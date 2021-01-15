Коронавирус в Украине 15 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро пятницы, 15 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 8 199 человек.
Общее количество случаев Covid-19 выросло до 1 146 963.
Было проведено 49,5 тыс. тестов, что почти на 5 тыс. меньше, чем вчера (54,2 тыс).
Также за последние сутки:
- госпитализировано — 2152 человека;
- летальных случаев — 166;
- выздоровели — 10328 человек.
За все время пандемии коронавируса в Украине умерло 20 542 человека, выздоровели — 847 391 пациент.
Коронавирус в регионах
- Киев — 896 случаев;
- Винницкая область — 209 случаев;
- Волынская область — 127 случаев;
- Днепропетровская область — 533 случая;
- Донецкая область — 443 случая;
- Житомирская область — 214 случаев;
- Закарпатская область — 100 случаев;
- Запорожская область — 629 случаев;
- Ивано-Франковская область — 173 случая;
- Киевская область — 588 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- Луганская область — 179 случаев;
- Львовская область — 525 случаев;
- Николаевская область — 489 случаев;
- Одесская область — 592 случая;
- Полтавская область — 287 случаев;
- Ровенская область — 242 случая;
- Сумская область — 344 случая;
- Тернопольская область — 191 случай;
- Харьковская область — 310 случаев;
- Херсонская область — 121 случай;
- Хмельницкая область — 146 случаев;
- Черкасская область — 281 случай;
- Черновицкая область — 227 случаев;
- Черниговская область — 275 случаев.
С 8 по 24 января 2021 в Украине продлится жесткий карантин (локдаун).
О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.
В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.
Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.
Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.