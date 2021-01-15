Коронавирус в Украине 15 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро пятницы, 15 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 8 199 человек.

Общее количество случаев Covid-19 выросло до 1 146 963.

Было проведено 49,5 тыс. тестов, что почти на 5 тыс. меньше, чем вчера (54,2 тыс).

Также за последние сутки:

госпитализировано — 2152 человека;

летальных случаев — 166;

выздоровели — 10328 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине умерло 20 542 человека, выздоровели — 847 391 пациент.

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Коронавирус в регионах

Киев — 896 случаев;

Винницкая область — 209 случаев;

Волынская область — 127 случаев;

Днепропетровская область — 533 случая;

Донецкая область — 443 случая;

Житомирская область — 214 случаев;

Закарпатская область — 100 случаев;

Запорожская область — 629 случаев;

Ивано-Франковская область — 173 случая;

Киевская область — 588 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

Луганская область — 179 случаев;

Львовская область — 525 случаев;

Николаевская область — 489 случаев;

Одесская область — 592 случая;

Полтавская область — 287 случаев;

Ровенская область — 242 случая;

Сумская область — 344 случая;

Тернопольская область — 191 случай;

Харьковская область — 310 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 146 случаев;

Черкасская область — 281 случай;

Черновицкая область — 227 случаев;

Черниговская область — 275 случаев.

С 8 по 24 января 2021 в Украине продлится жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.

Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.

Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.