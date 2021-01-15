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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине уже 1 146 млн случаев коронавируса, за сутки — 8 199

По состоянию на утро пятницы, 15 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 8 199 человек.

Общее количество случаев Covid-19 выросло до 1 146 963.

Было проведено 49,5 тыс. тестов, что почти на 5 тыс. меньше, чем вчера (54,2 тыс).

Также за последние сутки:

  • госпитализировано — 2152 человека;
  • летальных случаев — 166;
  • выздоровели — 10328 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине умерло 20 542 человека, выздоровели — 847 391 пациент.

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Коронавирус в регионах

  • Киев — 896 случаев;
  • Винницкая область — 209 случаев;
  • Волынская область — 127 случаев;
  • Днепропетровская область — 533 случая;
  • Донецкая область — 443 случая;
  • Житомирская область — 214 случаев;
  • Закарпатская область — 100 случаев;
  • Запорожская область — 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 173 случая;
  • Киевская область — 588 случаев;
  • Кировоградская область — 78 случаев;
  • Луганская область — 179 случаев;
  • Львовская область — 525 случаев;
  • Николаевская область — 489 случаев;
  • Одесская область — 592 случая;
  • Полтавская область — 287 случаев;
  • Ровенская область — 242 случая;
  • Сумская область — 344 случая;
  • Тернопольская область — 191 случай;
  • Харьковская область — 310 случаев;
  • Херсонская область — 121 случай;
  • Хмельницкая область — 146 случаев;
  • Черкасская область — 281 случай;
  • Черновицкая область — 227 случаев;
  • Черниговская область — 275 случаев.

Коронавирус в Украине 15 января 2021: оперативная статистика МОЗ

С 8 по 24 января 2021 в Украине продлится жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.

Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.

Также не отменены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

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