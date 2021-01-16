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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Crown Agents рассказала об условиях контракта на поставку вакцины для Украины

Британское закупочное агентство Crown Agents получит оплату за свои услуги по закупке за средства госбюджета вакцин от Covid-19 в размере операционных расходов после выполнения условий контракта.

— Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов, — сообщает пресс-служба Crown Agents.

В Crown Agents отмечают, что британское агентство имеет опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения. В частности, правительство Великобритании выбрал эту компанию для снабжения вакцинами заморских территорий.

В настоящее время Crown Agents проводит закупки вакцин для Министерства здравоохранения Украины по программе иммунопрофилактики населения.

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Crown Agents — некоммерческое предприятие с 188-летней историей. В Украине Crown Agents активно работает более 20 лет, помогая реализовать проекты в области закупок, управления финансами, развития экономики.

В течение 2013-2017 годов Crown Agents были ответственными за реализацию проектов по гармонизации системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС, который был инициирован и поддержан Европейским Союзом.

Источник: Укринформ

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