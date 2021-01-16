Крещение 2021: в ПЦУ развеяли мифы о купании в проруби

На Крещение, которое верующие отмечают 19 января, принято нырять в прорубь. Однако верования в то, что этот обряд смывает грехи — миф.

Об этом рассказал архиепископ Евстратий Зоря.

— Грехи купание не смывает — для очищения от грехов существуют исповедь и другие таинства. Также ныряние в прорубь не несет в себе подлинное содержание праздника и не заменяет участие в богослужении и молитве, — отметил Евстратий Зоря.

Также он добавил, что не существует церковного предписания о необходимости погружаться в святую воду.

Когда освящать воду на Крещение 2021

Православные христиане 19 января 2021 года будут праздновать Крещение Господне. В этот день многие люди отправятся к воде, чтобы окунуться в нее и набраться целебной силы.

По церковным правилам, воду начинают святить после литургии. По окончании богослужения 18 января в 19.00 состоится освящение воды.