С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском языке. Персонал заведений может обслуживать на другом языке только по просьбе гостей.

Если посетитель просит обслуживать его на украинском, а его игнорируют, он имеет право пожаловаться.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что в Украине есть только один государственный язык и другого быть не может.

— 2021 год является юбилейным для украинской независимости. Он является юбилейным и для украинской Конституции. И негоже всем нам, гражданам Украины, уважающим свою родную страну, за независимость и территориальную целостность которой отдают жизнь наши сограждане, сомневаться даже в том, что есть какой-то другой язык в украинском государстве. Поэтому вопросы защиты государственного языка — это вопросы не только национальных интересов, это не только одна из задач меня как Уполномоченного, это стратегическая задача каждого гражданина на будущее.

Он также обратился к представителям бизнеса с просьбой соблюдать закон.

— Я прошу представителей бизнеса и тех, кто будет предоставлять услуги гражданам Украины, позаботиться, чтобы их персонал воспользовался возможностью пообщаться воспитано, культурно, толерантно на украинском языке.

Жалобу о нарушении закона можно подать непосредственно на адрес уполномоченного — на сайте ombudsman.gov.ua.

— В течение 30 суток мы готовы установить все необходимые факты, направить соответствующие обращения на тот или иной адрес с тем, чтобы эти нарушения были установлены и устранены в ближайшее время, — рассказал Креминь Фактам ICTV.

Если таких нарушений в течение года будет несколько, с владельца заведения могут взимать штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Подробнее о том, что грозит нарушителям и как правильно подать жалобу, читайте в материале Фактов ICTV.