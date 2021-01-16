Шкарлет поддерживает возобновление очного обучения для начальной школы после локдауну

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает возможным возвращение младших классов к очному обучению после завершения карантинных ограничений.

— Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме. К сожалению, принятие окончательных решений по очерченному вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения, — написал Шкарлет.

Он подчеркнул, что разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемиологической ситуации в стране. Минобразования и Министерство здравоохранения Украины находятся в постоянной коммуникации, уточнил министр.

— Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости Covid-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований. О ходе переговоров и консультаций с вышеупомянутого вопроса информировать и дальше, — добавил Шкарлет.

Кличко просит пустить детей в школу

13 января мэр Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой разрешить ученикам младших классов ходить в школу во время локдауна.

Он отметил, что возвращение в школы учеников улучшит и процесс обучения, и разрешит их родителям спокойно работать.

Источник: Сергей Шкарлет