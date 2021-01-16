Вакцинация от Covid-19 в Украине стартует в феврале. Первыми прививки получат 367 тыс. украинцев.

Об этом рассказала нардеп Юлия Гришина по результатам совещания главы Минздрава Максима Степанов с представителями фракции Слуга народа.

В середине февраля Украина получит 910 тыс. доз. Первыми будет вакцинируют 367 тыс. украинцев. Прививки получат медики, работающие с Covid-19, пенсионеры и их врачи, которые находятся в специализированных медицинских учреждениях и военные, находящиеся в зоне ООС.

Позже вакцину получат еще 2,5 млн человек — остальные медицинских работников, педагоги, люди старше 60 лет, имеющие сопутствующие заболевания. Вторая поставка вакцин ожидается примерно в конце марта.

Речь идет о вакцинах от COVAX или Sinovac.

Также Степанов рассказал, что сейчас Минздрав работает с украинскими учеными и возможными производителями относительно производства отечественной вакцины.

Производство вакцины

Украинская фармацевтическая компания Лекхим планирует в 2022 году начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от коронавируса.

компания заключила соглашение с китайским производителем по дистрибуции и локализации производства в Украине на пять лет.