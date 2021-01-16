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Факты / Украина
Людмила Богданова |

За сутки в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса

По состоянию на 16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса, в частности заболели 245 детей и 369 медицинских работников. Всего инфицировалось 1 154 692 украинцев.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерли 144 человека, госпитализация понадобилась 2 083 пациентам. Всего за период пандемии зафиксировано 20 686 летальных случаев.

В то же время излечиться удалось 9 792 пациентам, всего вылечились 857 183 украинцев.

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Коронавирус 15 января

15 января коронавирус в Украине подтвердили в 8 199 человек. Общее количество больных составляло 1 146 963.

В больницы были госпитализированы 2 152 человек, от осложнений Covid-19 умерли 166 украинцев. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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