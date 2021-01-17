По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 1 160 682 случая коронавируса.
За сутки — 5 990 новых больных.
За время пандемии в стране умерли от вируса 20 802 украинца, за сутки — 116 человек. Выздоровели в целом 865 960 граждан, за день — 8 777.
Коронавирус в Украине
16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса.
Всего за время пандемии инфицировалось 1 154 692 украинцев.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.
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