По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 1 160 682 случая коронавируса.

За сутки — 5 990 новых больных.

За время пандемии в стране умерли от вируса 20 802 украинца, за сутки — 116 человек. Выздоровели в целом 865 960 граждан, за день — 8 777.

Коронавирус в Украине

16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии инфицировалось 1 154 692 украинцев.

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