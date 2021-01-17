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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Броварах, Борисполе и Новгород-Северском проходят повторные местные выборы

17 января 2021 года жители Броваров и Борисполя Киевской области, а также Новгород-Северского Черниговской области повторно избирают новых глав городов.

Избирательные участки открыты с 8.00. Граждане смогут посетить их и отдать голос за одного из кандидатов на эту должность до 20.00.

По состоянию на утро воскресенья правоохранители пока не информируют о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Повторные выборы в Броварах проводят из-за того, что во время голосования 25 октября 2020 года ни один из кандидатов не набрал необходимые более 50% голосов избирателей. Поэтому Киевский окружной административный суд решением от 9 ноября 2020 года признал их такими, которые не состоялись.

В Борисполе и Новгород-Северском повторные выборы проводятся из-за того, что лидеры предыдущего голосования умерли от коронавируса.

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Победитель выборов в Борисполе Анатолий Федорчук, который занимал эту должность с 2006 года, умер от болезни 28 октября 2020 года. А в Новгород-Северском Олег Бондаренко, который был мэром с 2015 года, его переизбрали еще на один срок, умер 29 октября 2020 года.

Местные выборы в Украине

25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы.

Тогда украинцы избирали руководителей городов и депутатов местных советов.

Подробнее о местных выборах в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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