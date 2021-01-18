Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирус по 18 января 2021

Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, 18 января уже более 93 млн больных. Страны ужесточают карантинные меры и вводят новые.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирус 18 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 января 2021 года в Украине зафиксировано 1 163 716 больных, за минувшие сутки подтвердили 3 034 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом правительство может продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта. На территории всей страны установят меры, характерные для оранжевой зоны карантина.

Они начнут действовать сразу же после окончания локдауна, с 25 января. Пока адаптивный карантин продлен до конца февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что вакцинация от Covid-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Коронавирус в мире

В Австралии не планируют открывать границы и восстанавливать полноценный пассажиропоток до конца этого года.

То, что границы откроют в 2021 году, маловероятно, даже если прививку от коронавируса проведут значительной части населения.

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус всех граждан своей страны, в целом количество населения составляет около 5,5 млн человек.

Кроме того, с 26 января по 7 февраля власть усиливает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

В ЕС рассматривают вопрос о введении паспортов вакцинации против коронавируса. Эта мера позволит быстрее возродить туристическую отрасль, однако она также может вызвать разочарование у граждан.

Доступ к вакцине

Глобальные пробелы в доступе к вакцинам от коронавируса вызывают беспокойство относительно дальнейшего распространения коронавируса, которое может привести к появлению новых опасных штаммов, ослаблению медицины и дальнейшему ущербу экономике.

Подробнее о выводах ученых о неравном доступе к вакцине, читайте на сайте Факты ICTV.