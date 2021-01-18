Курс валют НБУ на 18 января 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 18 января.
Курс доллара установлен на уровне 28,05 грн/$. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.
Также регулятор оставил без изменений курс евро — 34,01 грн/€.
Курс валют в Украине от НБУ на 18.01:
- $1 — 28,0524 грн;
- €1 — 34,0121 грн;
- 1 польский злотый — 7,4948 грн;
- 10 российских рублей — 3,8161 грн.
Курс доллара в 2021
Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.
Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.