Курс валют НБУ на 18 января 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 18 января.

Курс доллара установлен на уровне 28,05 грн/$. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Также регулятор оставил без изменений курс евро — 34,01 грн/€.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.01:

$1 — 28,0524 грн;

€1 — 34,0121 грн;

1 польский злотый — 7,4948 грн;

10 российских рублей — 3,8161 грн.

Курс доллара в 2021

Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.