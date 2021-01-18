PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Без изменений: курс валют на 18 января

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 18 января.

Курс доллара установлен на уровне 28,05 грн/$. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте
Каким будет курс доллара в 2021 году и что на него повлияет

Также регулятор оставил без изменений курс евро — 34,01 грн/€.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.01:

  • $1 — 28,0524 грн;
  • €1 — 34,0121 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4948 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8161 грн.

Курс валют НБУ на 18 января 2021 в Украине

Курс доллара в 2021

Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка