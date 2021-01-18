В 2020 году в Украине больше умерло граждан, чем родилось — на 100 умерших приходится 49 новорожденных. За год численность населения уменьшилась на 272,5 тыс. человек. Было зафиксировано 549 172 летальных случаев, а количество родившихся детей составило 268 899.

Для сравнения — в 2019 году численность населения в Украине составила 41 922 670. Умерло на более 15 тыс. меньше граждан, чем в этом году, — 533 764.

Данные по расчету охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных территорий (Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская области).

Перепись населения в Украине

Всеукраинская перепись населения запланирована на 2023 год. Однако готовиться к ней начнут уже в 2021 году. Об этом сообщил Олег Немчинов — министр Кабинета министров Украины.