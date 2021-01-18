PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

У берегов Турции нашли тела трех погибших моряков судна Arvin

Спасателям удалось найти тела трех погибших моряков судна Arvin, утонувших в Черном море у берегов Турции.

Сейчас идет процедура их идентификации. Всего спасены шесть членов экипажа — пятеро граждан Украины и один россиянин.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Дело находится под контролем МИД Украины и посольства Украины в Турции.

Также 18 января с больницы города Бартина в Турции выписали всех спасенных украинских моряков.

Отмечается, что консулы готовят документы для возвращения моряков домой. Состояние их здоровья в норме.

Что произошло

После обеда 17 января в Черном море затонул теплоход Arvin, о чем сообщили в морской спасательной службе Турции.

Теплоход принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD.

Установлено, что на борту находились 12 членов экипажа, из них двое граждан РФ.

Не всех моряков удалось спасти из-за неблагоприятных погодных условий в тот день.

Источник: МИД

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка