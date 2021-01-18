У берегов Турции нашли тела трех погибших моряков судна Arvin

Спасателям удалось найти тела трех погибших моряков судна Arvin, утонувших в Черном море у берегов Турции.

Сейчас идет процедура их идентификации. Всего спасены шесть членов экипажа — пятеро граждан Украины и один россиянин.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Дело находится под контролем МИД Украины и посольства Украины в Турции.

Также 18 января с больницы города Бартина в Турции выписали всех спасенных украинских моряков.

Отмечается, что консулы готовят документы для возвращения моряков домой. Состояние их здоровья в норме.

Українських моряків, врятованих із затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров’я задовільний — дякуємо лікарям @bartindevlet. Вдячні губернаторству Бартина @tcbartinvalilik за одяг та взуття для хлопців. ???????? консули готують документи для повернення моряків додому. pic.twitter.com/iUi4ST8cyY — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 18, 2021

Что произошло

После обеда 17 января в Черном море затонул теплоход Arvin, о чем сообщили в морской спасательной службе Турции.

Теплоход принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD.

Установлено, что на борту находились 12 членов экипажа, из них двое граждан РФ.

Не всех моряков удалось спасти из-за неблагоприятных погодных условий в тот день.