С 20 января 2021 года авиакомпания SkyUp меняет время регистрации и посадки на рейсы в аэропортах Украины.

Регистрация на рейсы SkyUp будет начинаться за 2,5 часа (до 20 января – за два часа) и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета (до 20 января – за 15 минут).

В международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может отличаться, но только в сторону увеличения.

Например, в аэропортах Стамбула и Дубая SkyUp начинает регистрацию за три часа и завершает за час до вылета.

В авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорт вовремя или регистрироваться на рейс онлайн.

Сделать это можно в личном кабинете на сайте авиакомпании не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за три часа до вылета.

Новые правила для ручной клади в SkyUp

Также с 20 января 2021 года авиакомпания SkyUp обновляет правила для ручной клади.

Максимальный вес одного места ручной клади (которая входит в стоимость билета независимо от тарифа, без дополнительных доплат), увеличат с 7 до 9 кг.

Ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонтик, книгу, журнал, папку для бумаг, которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам теперь нужно класть в сумку или чемодан с ручной кладью. Детали о других нововведениях авиакомпании читайте в материале Факты ICTV.

Источник: SkyUp