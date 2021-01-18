Вакцинация от Covid-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Такого мнения придерживается премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина, — сказал он.

По словам Шмыгаля, практически со всеми Минздрав подписал non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

— Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля, — отметил премьер.

Также же Денис Шмыгаль добавил, что как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину.

— Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией, — заявил глава правительства.

Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от Covid-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 января 2021 года в Украине зафиксировано 1 163 716 больных, за минувшие сутки подтвердили 3 034 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.