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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Восстановление газоснабжения и сохранение тишины: что обсуждали на заседании ТКГ

Во время первой в 2021 году видеоконференции подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сторонам удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку.

Также основные усилия украинской делегации были направлены на то, чтобы сохранить установившийся режим прекращения огня и создать условия для дальнейшего перехода к следующим мерам, в частности к разведению сил и средств и разминированию участков.

Во время разговора российская сторона настаивала на совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня.

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Украинская делегация отреагировала на такое предложение. Представители Украины предложили начать совершенствование с того, чтобы в дальнейшем не допускать нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих.

Кроме того, стороны должны способствовать проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Эти вопросы планируют детально обсудить во время заседания ТКГ 21 января.

12 января также состоялись переговоры советников нормандской четверки — Украины, Германии, Франции и РФ. Стороны обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил необходимость усилить пункты договоренностей в области безопасности. Чем завершилась встреча — читайте в материале.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ

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