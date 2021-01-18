Вместо так называемых красных дипломов украинские высшие учебные заведения могут выдавать приложения с отличием.

Информацию об особых достижениях выпускника вуз может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе Дополнительная информация. А требования к присуждению отличия учебные заведения будут определять самостоятельно.

Пока же Минобразования совместно с Министерством юстиции обрабатывает приказ Об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) и приложении к ним, образца академической справки. Действующим документ станет после регистрации и опубликования в Официальном вестнике Украины.

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В Украине отменили красные дипломы

Накануне Министерство образования Украины приняло решение об отмене дипломов с отличием. Все потому, что МОН внедряет новые формы дипломов о высшем образовании и научных степенях.

Они будут соответствовать европейским стандартам. Как будут выглядеть дипломы нового образца — смотрите в материале.