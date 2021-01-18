Коронавирус в Украине 18 января 2021: оперативная статистика МОЗ

3 034 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 304 человека;

летальных исходов — 67;

выздоровели — 5236 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 13 247 (в том числе методом ПЦР — 10 401 , методом ИФА — 2 846 ) .

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 163 716 человек;

выздоровели — 871 196 человек;

летальных исходов — 20 869 ;

проведено ПЦР — тестов — 5 96 4388 .

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 301 случай;

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 220 случаев;

Донецкая область — 91 случай;

Житомирская область — 111 случаев;

Закарпатская область — 91 случай;

Запорожская область — 266 случаев;

Ивано-Франковская область — 110 случаев;

Киевская область — 240 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 122 случая;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 150 случаев;

Полтавская область — 92 случая;

Ровенская область — 61 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 91 случай;

Харьковская область — 46 случаев;

Херсонская область — 78 случаев;

Хмельницкая область — 1 случай;

Черкасская область — 120 случаев;

Черновицкая область — 161 случай;

Черниговская область — 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 1 160 682 случая коронавируса. За сутки — 5 990 новых больных, среди них — 177 детей и 236 медработников.

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