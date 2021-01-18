Коронавирус в Украине 18 января 2021: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

За выходные в Украине подтвердили более 3 тыс. случаев инфицирования Covid-19

3 034 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 304 человека;
  • летальных исходов 67;
  • выздоровели 5236 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 13 247 (в том числе методом ПЦР — 10 401, методом ИФА — 2 846).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело 1 163 716 человек;
  • выздоровели 871 196 человек;
  • летальных исходов 20 869;
  • проведено ПЦРтестов 5 96 4388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 301 случай;
  • Винницкая область — 102 случая;
  • Волынская область — 129 случаев;
  • Днепропетровская область — 220 случаев;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Житомирская область — 111 случаев;
  • Закарпатская область — 91 случай;
  • Запорожская область — 266 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 110 случаев;
  • Киевская область — 240 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Львовская область — 122 случая;
  • Николаевская область — 323 случая;
  • Одесская область — 150 случаев;
  • Полтавская область — 92 случая;
  • Ровенская область — 61 случай;
  • Сумская область — 84 случая;
  • Тернопольская область — 91 случай;
  • Харьковская область — 46 случаев;
  • Херсонская область — 78 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 случай;
  • Черкасская область — 120 случаев;
  • Черновицкая область — 161 случай;
  • Черниговская область — 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 1 160 682 случая коронавируса. За сутки — 5 990 новых больных, среди них — 177 детей и 236 медработников.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

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