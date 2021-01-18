Коронавирус в Украине 18 января 2021: оперативная статистика МОЗ

3 034 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 304 человека;
- летальных исходов — 67;
- выздоровели — 5236 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 13 247 (в том числе методом ПЦР — 10 401, методом ИФА — 2 846).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 163 716 человек;
- выздоровели — 871 196 человек;
- летальных исходов — 20 869;
- проведено ПЦР—тестов — 5 96 4388.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 301 случай;
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 129 случаев;
- Днепропетровская область — 220 случаев;
- Донецкая область — 91 случай;
- Житомирская область — 111 случаев;
- Закарпатская область — 91 случай;
- Запорожская область — 266 случаев;
- Ивано-Франковская область — 110 случаев;
- Киевская область — 240 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Львовская область — 122 случая;
- Николаевская область — 323 случая;
- Одесская область — 150 случаев;
- Полтавская область — 92 случая;
- Ровенская область — 61 случай;
- Сумская область — 84 случая;
- Тернопольская область — 91 случай;
- Харьковская область — 46 случаев;
- Херсонская область — 78 случаев;
- Хмельницкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 120 случаев;
- Черновицкая область — 161 случай;
- Черниговская область — 36 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 1 160 682 случая коронавируса. За сутки — 5 990 новых больных, среди них — 177 детей и 236 медработников.
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