Владимир Зеленский указом №18/2021 от 18 января утвердил персональный состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Секретарем, согласно документу, стала гендиректор Директората по вопросам экономической политики ОП Елена Дьяченко.

В целом в состав Совета, которую Зеленский создал другим указом еще 22 декабря 2020 года, входят 18 человек.

Цель — налаживание конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого бизнеса для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Правительство изменило условия льготного кредитования бизнеса по программе Доступные кредиты 5-7-9% из-за усиления карантина в январе 2021 года.

Программа по кредитованию малого и среднего бизнеса стартовала 1 февраля 2020-го.

5% годовых смогут взять бизнесмены с выручкой 25 млн грн, 7% годовых — с выручкой до 25 млн грн и 9% — если выручка в 50 млн грн.