С 18 января украинцы могут подавать заявки на подключение к поставкам газа компанией Нафтогаз через Ощадбанк.
Для этого необходимо обратиться в одно из отделений банка и написать заявление. Подать заявку может любой человек, не только клиент банка.
Какие документы нужны:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- документ о праве собственности на жилье;
- EIC-код (16-значный персональный газовый номер потребителя).
После оформления заявки подключение произойдет в течение пяти или семи рабочих дней.
Переход к новому поставщику происходит автоматически, сообщать об этом предыдущую газовую компанию дополнительно не нужно.
В то же время можно проверить статус выполнения заявки на сайте gas.ua.
Цены на газ в Украине
В Украине снизили цены на газ.
С 1 февраля украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр.
Подробнее о ценах на газ в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Ощадбанк