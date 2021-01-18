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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Поменять поставщика газа на Нафтогаз в Ощадбанке — список документов

С 18 января украинцы могут подавать заявки на подключение к поставкам газа компанией Нафтогаз через Ощадбанк.

Для этого необходимо обратиться в одно из отделений банка и написать заявление. Подать заявку может любой человек, не только клиент банка.

Какие документы нужны:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ о праве собственности на жилье;
  • EIC-код (16-значный персональный газовый номер потребителя).

После оформления заявки подключение произойдет в течение пяти или семи рабочих дней.

Переход к новому поставщику происходит автоматически, сообщать об этом предыдущую газовую компанию дополнительно не нужно.

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В то же время можно проверить статус выполнения заявки на сайте gas.ua.

Цены на газ в Украине

В Украине снизили цены на газ.

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Подробнее о ценах на газ в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ощадбанк

Фото: Pixabay

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