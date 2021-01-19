PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Марія Степанюк |

Где сделать тест на коронавирус: в Украине появилась интерактивная карта

Министерство здравоохранения Украины на своем сайте разместило интерактивную карту с пунктами тестирования на коронавирус.

По состоянию на 19 января 2021 года открыто 2 373 верифицированных Минздравом Украины пункта тестирования во всех регионах кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

Читайте
Карантин, но более комфортный: Степанов об ограничениях в Украине с 25 января

В этих пунктах можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований ПЦР-методом. Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к Covid-19.

Больше всего пунктов тестирования действует в Полтавской области — 183, а меньше всего в Луганской — 26. В Киеве открыто 65 таких пунктов.

Мапа пунктів тестування на коронавірус

Интерактивная карта доступна по этой ссылке.

Во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов отметил, что теперь сдать биологический материал для ПЦР-теста пациент может уи  семейного врача, который может проводить экспресс-тестирования.

Российские ПЦР-тесты в Украине

Также во время брифинга от 19 января Максим Степанов опроверг информацию, что 90% ПЦР-систем для диагностики коронавируса, которые используются в Украине, были изготовлены в России.

Он добавил, что использование ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет лишь 0,6%. Однако, государство их не закупало и их используют только в частных лабораториях.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка