Министерство здравоохранения Украины на своем сайте разместило интерактивную карту с пунктами тестирования на коронавирус.

По состоянию на 19 января 2021 года открыто 2 373 верифицированных Минздравом Украины пункта тестирования во всех регионах кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

В этих пунктах можно сдать биологический материал для проведения лабораторных исследований ПЦР-методом. Также там можно сделать экспресс-тест на антиген к Covid-19.

Больше всего пунктов тестирования действует в Полтавской области — 183, а меньше всего в Луганской — 26. В Киеве открыто 65 таких пунктов.

Интерактивная карта доступна по этой ссылке.

Во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов отметил, что теперь сдать биологический материал для ПЦР-теста пациент может уи семейного врача, который может проводить экспресс-тестирования.

Российские ПЦР -тесты в Украине

Также во время брифинга от 19 января Максим Степанов опроверг информацию, что 90% ПЦР-систем для диагностики коронавируса, которые используются в Украине, были изготовлены в России.

Он добавил, что использование ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет лишь 0,6%. Однако, государство их не закупало и их используют только в частных лабораториях.