Нацбанк Украины установил на вторник, 19 января, официальный курс валют к гривне.

В частности, курс американской валюты регулятор повысил на 14 копеек, установив его на уровне 28,19 грн/$.

При этом курс европейской валюты НБУ не меняет второй день подряд. Она стоит, как и вчера – 34,01 грн/€.

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Польский злотый на прежнем уровне, немного подешевел российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.01:

$1 – 28,19 грн;

€1 – 34,01 грн;

1 польский злотый – 7,4923 грн;

10 российских рублей – 3,7964 грн.

Курс доллара в 2021

Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.