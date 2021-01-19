Газпром допустил приостановку строительства Северного потока — 2

Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта Северный поток — 2 в случае резкой смены политической ситуации.

— При реализации наших крупных международных проектов, таких как Северный поток — 2, мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта, — говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

В то же время США в оборонном бюджете на 2021 год предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.