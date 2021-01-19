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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Крушение судна возле Турции: спасатели нашли тела двух украинцев

В водах Турции обнаружили тела двух украинских моряков, которые были членами экипажа затонувшего судна Арвин.

— Общее количество погибших достигло трех. По состоянию на 19 января всего найдены тела трех членов экипажа (из них два гражданина Украины) с затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин, — заявили в пресс-службе ГСЧС.

Судьба еще троих украинских моряков пока неизвестна.

Всего удалось спасти шестерых моряков, из них — пять украинцев. Сейчас они находятся в больнице.

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Катастрофа Арвин

17 января около 13.00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море затонул теплоход Aрвин. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.

Спасательную операцию усложняют неблагоприятные погодные условия.

Источник: ГСЧС

Фото: Getty Images

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