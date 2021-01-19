Языковой омбудсмен Тарас Кремень получил подтверждение от Закарпатской областной прокуратуры об отмене до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков.

В частности, в соответствии с “решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020, утратили силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов”.

— То есть все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены, — отмечается в письме.

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Перед этим, 22 декабря 2020 года, Солотвинский поселковый совет Закарпатской области отменил решение Нижнеапшанского сельского совета от 14 августа 2012-го О признании румынского языка региональным языком.

Аналогичное решение об отмене регионального языка принял и Старобельский горсовет.

Еще в 2012 году Закарпатский облсовет признал особый статус венгерского, румынского и русинского языков.

Источник: Тарас Кремінь