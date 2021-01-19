Один из основателей Народного руха: от коронавируса умер Владимир Черняк

От коронавирусных осложнений умер соучредитель Народного руха Украины Владимир Черняк. Ему было 79 лет.

В сообщении на его странице в Facebook отмечается, что смерть наступила ночью 18 января.

Политик долгое время боролся с осложнениями, вызванными Covid-19.

— Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук — Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после длительной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда! Вечная память!, — говорится в сообщении.

Под публикацией коллеги и знакомые Владимира Черняка оставили более сотни комментариев с соболезнованиями семье политика.

Кем был Владимир Черняк

В 1990 году Владимир Черняк возглавил коллегии Народного руха Украины.

В то время организация была мощной политической оппозицией остаткам коммунистических депутатских групп влияния.

Также политик был депутатом Верховной Рады двух созывов. Параллельно возглавлял отдел теории и методологии Института экономики НАН Украины.

Позже Владимир Черняк занял должность главного научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов.

Источник: Владимир Черняк