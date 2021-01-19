Возвращение учеников выпускных 9 и 11 классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях об отсутствии очного общения с учениками. Не менее волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме.

Министр отметил, что после завершения усиленных карантинных мер, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения.

— В областях, где показатели заболеваемости Covid-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Есть желание и намерения также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов, — отметил Шкарлет.

Сейчас продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Сергей Шкарлет также считает возможным возвращение младших классов к очному обучению после завершения карантинных ограничений.

Он подчеркнул, что разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемиологической ситуации в стране.