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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Возвращение учеников выпускных классов к очному обучению необходимо — Шкарлет

Возвращение учеников выпускных 9 и 11 классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях об отсутствии очного общения с учениками. Не менее волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме.

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Министр отметил, что после завершения усиленных карантинных мер, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения.

— В областях, где показатели заболеваемости Covid-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Есть желание и намерения также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов, — отметил Шкарлет.

Сейчас продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Сергей Шкарлет также считает возможным возвращение младших классов к очному обучению после завершения карантинных ограничений.

Он подчеркнул, что разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основываются на мониторингах эпидемиологической ситуации в стране.

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