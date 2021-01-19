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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Российские ПЦР-тесты в Украине: закупало ли государство и кто поставляет системы

В Минздраве Украины опровергли информацию, что 90% ПЦР-систем для диагностики коронавируса, которые используются в Украине, были изготовлены в России.

Об этом во время брифинге 19 января заявил глава ведомства Максим Степанов.

— Три юридических лица, которые зарегистрированы в РФ, осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков. Использование ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет лишь 0,6%, — отметил Максим Степанов.

В то же время они используются в частных лабораториях.

— Государство не закупало, не закупает и не планирует закупать такие системы, — добавил министр.

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Кроме того, по его словам, тесты, которые используются в Украине, закупались в Китае, США, Кореи, Польши, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре.

— Закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется сегодня в украинского производителя — Украинский генетические технологии, — рассказал Максим Степанов.

Также сейчас среди активных поставщиков — Китай, США, Корея.

Тесты на коронавирус

В декабре в Украину завезли партию экспресс-тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

В страну доставили 225 тыс. единиц оборудования.

Подробнее о тестах на коронавирус читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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