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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Дело Шеремета: суд не отпустил Антоненко под личное обязательство

Ходатайство адвокатов одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении меры пресечения Шевченковский районный суд Киева отклонил.

Об этом сообщил в соцсети адвокат Тарас Беспалый, который представляет интересы другой подозреваемой в деле — Юлии Кузьменко.

По его словам, судьи отказались отпускать Антоненко под личное обязательство.

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А заседание по делу отложили на 2 февраля.

В начале декабря Апелляционный суд Киева также отказал его защите в изменении меры пресечения — с ареста на взятие на поруки 20 человек.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко до 7 февраля 2021 года.

В то же время Юлия Кузьменко будет оставаться под домашним арестом, а Яна Дугар — на личных обязательствах.

Джерело: Тарас Безпалий

Фото: УНИАН

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