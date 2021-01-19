Ходатайство адвокатов одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении меры пресечения Шевченковский районный суд Киева отклонил.

Об этом сообщил в соцсети адвокат Тарас Беспалый, который представляет интересы другой подозреваемой в деле — Юлии Кузьменко.

По его словам, судьи отказались отпускать Антоненко под личное обязательство.

А заседание по делу отложили на 2 февраля.

В начале декабря Апелляционный суд Киева также отказал его защите в изменении меры пресечения — с ареста на взятие на поруки 20 человек.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко до 7 февраля 2021 года.

В то же время Юлия Кузьменко будет оставаться под домашним арестом, а Яна Дугар — на личных обязательствах.

Джерело: Тарас Безпалий