Ходатайство адвокатов одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении меры пресечения Шевченковский районный суд Киева отклонил.
Об этом сообщил в соцсети адвокат Тарас Беспалый, который представляет интересы другой подозреваемой в деле — Юлии Кузьменко.
По его словам, судьи отказались отпускать Антоненко под личное обязательство.
А заседание по делу отложили на 2 февраля.
В начале декабря Апелляционный суд Киева также отказал его защите в изменении меры пресечения — с ареста на взятие на поруки 20 человек.
10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко до 7 февраля 2021 года.
В то же время Юлия Кузьменко будет оставаться под домашним арестом, а Яна Дугар — на личных обязательствах.
Джерело: Тарас Безпалий