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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Свет, газ и проезд в транспорте: ОП проведет полный аудит тарифов в регионах

В Украине планируют провести полный аудит тарифов для населения на все коммунальные услуги.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко ответственным за решение проблемы с завышением тарифов в регионах.

В первую очередь проверка коснется тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

— Особое внимание стоит уделить таким специфическим непрозрачным “тарифным проектам” отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и т.д., — говорится в сообщении.

Главными задачами тарифного аудита станет:

  1. Сопоставление ценообразования за различные промежутки времени.
  2. Получение разъяснений от местных руководителей по завышенных тарифов.
  3. Оценка тарифной политики в целом.

Кабмин снизил тарифы на газ

На заседание 18 января Кабмин снизил тарифы на газ для бытовых потребителей.

Начиная с 1 февраля украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр. На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже.

Эксперты отмечают, что рост цены на газ в Украине начался в 2020 году из-за перехода на рыночные цены.

Источник: Офис президента

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