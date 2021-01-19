В Украине по состоянию на 19 января зафиксировали 3 939 новых случаев коронавируса, всего — 1 167 655.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию за 18 января зафиксировали 3 034 новых случаев. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
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