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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Выздоровело значительно больше, чем заболело: статистика Covid-19 в Украине за сутки

По состоянию на 20 января в Украине зафиксировано 1 172 038 случаев коронавируса, за сутки — еще 4 383 больных. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2011 человек;
  • летальных случаев — 212;
  • выздоровели — 14501 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Коронавирус в Украине 20 января 2021: оперативная статистика МОЗ

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 606 случаев;
  • Винницкая область — 178 случаев;
  • Волынская область — 103 случая;
  • Днепропетровская область — 157 случаев;
  • Донецкая область — 208 случаев;
  • Житомирская область — 92 случая;
  • Закарпатская область — 76 случаев;
  • Запорожская область — 423 случая;
  • Ивано-Франковская область — 149 случаев;
  • Киевская область — 226 случаев;
  • Кировоградская область — 39 случаев;
  • Луганская область — 76 случаев;
  • Львовская область — 195 случаев;
  • Николаевская область — 114 случаев;
  • Одесская область — 223 случая;
  • Полтавская область — 158 случаев;
  • Ровенская область — 111 случаев;
  • Сумская область — 103 случая;
  • Тернопольская область — 120 случаев;
  • Харьковская область — 335 случаев;
  • Херсонская область — 48 случаев;
  • Хмельницкая область — 165 случаев;
  • Черкасская область — 200 случаев;
  • Черновицкая область — 198 случаев;
  • Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировали 3 939 новых случаев коронавируса, в общем — 1167655.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Фото: Depositphotos

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