Коронавирус в Украине 20 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 20 января в Украине зафиксировано 1 172 038 случаев коронавируса, за сутки — еще 4 383 больных. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2011 человек;
- летальных случаев — 212;
- выздоровели — 14501 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 606 случаев;
- Винницкая область — 178 случаев;
- Волынская область — 103 случая;
- Днепропетровская область — 157 случаев;
- Донецкая область — 208 случаев;
- Житомирская область — 92 случая;
- Закарпатская область — 76 случаев;
- Запорожская область — 423 случая;
- Ивано-Франковская область — 149 случаев;
- Киевская область — 226 случаев;
- Кировоградская область — 39 случаев;
- Луганская область — 76 случаев;
- Львовская область — 195 случаев;
- Николаевская область — 114 случаев;
- Одесская область — 223 случая;
- Полтавская область — 158 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 103 случая;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 335 случаев;
- Херсонская область — 48 случаев;
- Хмельницкая область — 165 случаев;
- Черкасская область — 200 случаев;
- Черновицкая область — 198 случаев;
- Черниговская область — 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировали 3 939 новых случаев коронавируса, в общем — 1167655.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.