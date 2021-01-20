Коронавирус в Украине 20 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 20 января в Украине зафиксировано 1 172 038 случаев коронавируса, за сутки — еще 4 383 больных. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2011 человек;

летальных случаев — 212;

выздоровели — 14501 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 606 случаев;

Винницкая область — 178 случаев;

Волынская область — 103 случая;

Днепропетровская область — 157 случаев;

Донецкая область — 208 случаев;

Житомирская область — 92 случая;

Закарпатская область — 76 случаев;

Запорожская область — 423 случая;

Ивано-Франковская область — 149 случаев;

Киевская область — 226 случаев;

Кировоградская область — 39 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Львовская область — 195 случаев;

Николаевская область — 114 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 158 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 335 случаев;

Херсонская область — 48 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черкасская область — 200 случаев;

Черновицкая область — 198 случаев;

Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировали 3 939 новых случаев коронавируса, в общем — 1167655.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.