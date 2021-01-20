Большинство украинцев не готовы делать прививку от коронавируса, даже если вакцинация будет бесплатной.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 14 по 16 января 2021 года, 56% граждан страны не готовы прививаться, если вещество будет доступно в аптеках. При этом только 39% готовы вакцинироваться в таком случае.

О неготовности принимать участие в бесплатной иммунизации заявили 52% жителей страны, готовы сделать прививку — 43%.

Больше всего противников вакцинации среди украинцев, которым 30-49 лет, женщин и жителей небольших городов.

По сравнению с ноябрем количество тех, кто готов делать бесплатную вакцинацию, снизилось, тогда на такой шаг готовы были пойти 55% опрошенных.

Опрос провели 14-16 января. Количество респондентов — 1,6 тыс., среди них — украинцы старше 18 лет. Метод: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Вакцинация в Украине

Пока в мире активно вакцинируют людей против коронавируса, Украина только готовится получить первые партии вакцины.

Их ожидают в феврале.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рейтинг