Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в зоне проведения ООС за минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Боевики открыли огонь недалеко от населенного пункта Водяное из гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска начали обстрел из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военнослужащие открыли огонь.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Среди украинских военных потерь нет.

От начала суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

В МИД Украины рассчитывают, что председательство Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поспособствует разрешению конфликта на Востоке Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров Нормандского формата в Париже и рассчитывает на поддержку.