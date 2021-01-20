Согласно информации Нацбанка, курс доллара по состоянию на 20 января подешевел. А вот посреди недели евро вырос в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,15 грн, что на четыре копейки меньше, чем 19 января.

Евро подорожал на 14 копеек — с 34,01 грн/1€ до 34,15 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого также выросла.

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Курс валют в Украине от НБУ на 20.01:

$1 — 28,15 грн;

€1 — 34,15 грн грн;

1 польский злотый — 7,53 грн;

10 российских рублей — 3,81 грн.

Между тем Министерство экономики прогнозирует, что в 2021 году курс доллара в Украине может быть на уровне 28,6 грн за $1.

Несколько оптимистичные прогнозы дают украинские экономисты. В частности, по мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Экономист Алексей Кущ добавляет, что в 2021 году критический показатель стоимости доллара может составлять не более 29 грн.