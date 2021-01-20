PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар подешевел: курс валют в Украине 20 января

Согласно информации Нацбанка, курс доллара по состоянию на 20 января подешевел. А вот посреди недели евро вырос в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,15 грн, что на четыре копейки меньше, чем 19 января.

Евро подорожал на 14 копеек — с 34,01 грн/1€ до 34,15 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого также выросла.

Читайте
Каким будет курс доллара в 2021 году и что на него повлияет

Курс валют в Украине от НБУ на 20.01:

  • $1 — 28,15 грн;
  • €1 — 34,15 грн грн;
  • 1 польский злотый — 7,53 грн;
  • 10 российских рублей — 3,81 грн.

курс валют 20 січня

Между тем Министерство экономики прогнозирует, что в 2021 году курс доллара в Украине может быть на уровне 28,6 грн за $1.

Несколько оптимистичные прогнозы дают украинские экономисты. В частности, по мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Экономист Алексей Кущ добавляет, что в 2021 году критический показатель стоимости доллара может составлять не более 29 грн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка